KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


20 Aralık 2023 17:14
KPSS tercih hk.

yapacağım ama şoförlük d ehliyet yok atandıktan sonra alınabilir mi


abcd.abcd
Aday Memur
20 Aralık 2023 17:33

3. DİĞER HUSUSLAR Adayların tercihlerini yaparken aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir:


abcd.abcd
Aday Memur
20 Aralık 2023 17:35

3. DİĞER HUSUSLAR

Adayların tercihlerini yaparken aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir:

3.1. Adayların, diploma veya geçici mezuniyet belgelerine tercihlerin ÖSYM?ye internetle gönderildiği

gün itibarıyla sahip olmaları; tercih edecekleri kadro ve pozisyonların karşısındaki başvuru şartları arasında

yer alan; özel güvenlik görevlisi kimlik kartı, sürücü belgesi,

abcd.abcd, 8 saat önce

3. DİĞER HUSUSLAR Adayların tercihlerini yaparken aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir:


YasinE.
Aday Memur
20 Aralık 2023 20:44

Selam arkadaşlar ben merkezi alımlarda DHMİ makine teknisyenliğini tercih edeceğim ancak çakılı memurluk olduğu söyleniyor. birde normal DHMİ personellerinden maaşı daha azmış. Bu konuların doğruluğu nedir acaba. DHMİ teknisyen maaşını bilen biride yazarsa sevinirim.


Nuroklco
Aday Memur
20 Aralık 2023 23:48
anlamadım
abcd.abcd, 8 saat önce

3. DİĞER HUSUSLAR

Adayların tercihlerini yaparken aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir:

3.1. Adayların, diploma veya geçici mezuniyet belgelerine tercihlerin ÖSYM?ye internetle gönderildiği

gün itibarıyla sahip olmaları; tercih edecekleri kadro ve pozisyonların karşısındaki başvuru şartları arasında

yer alan; özel güvenlik görevlisi kimlik kartı, sürücü belgesi,


abcd.abcd
Aday Memur
21 Aralık 2023 01:00

3.1. Adayların, diploma veya geçici mezuniyet belgelerine tercihlerin ÖSYM?ye internetle gönderildiği

gün itibarıyla sahip olmaları; tercih edecekleri kadro ve pozisyonların karşısındaki başvuru şartları arasında

yer alan; özel güvenlik görevlisi kimlik kartı, sürücü belgesi, sertifika vb. diğer belgelere ise tercih

işlemlerinin son günü itibarıyla sahip olmaları gerekmektedir

Nuroklco, 1 saat önce
anlamadım

abcd.abcd
Aday Memur
21 Aralık 2023 01:02

tercih klavuzu genel bilgilee dosyası "3. DİĞER HUSUSLAR"bölümüne bakınız.

abcd.abcd, 8 dk. önce

3.1. Adayların, diploma veya geçici mezuniyet belgelerine tercihlerin ÖSYM?ye internetle gönderildiği

gün itibarıyla sahip olmaları; tercih edecekleri kadro ve pozisyonların karşısındaki başvuru şartları arasında

yer alan; özel güvenlik görevlisi kimlik kartı, sürücü belgesi, sertifika vb. diğer belgelere ise tercih

işlemlerinin son günü itibarıyla sahip olmaları gerekmektedir


abcd.abcd
Aday Memur
21 Aralık 2023 01:04

2.6. DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (7322)

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü pozisyonlarında istihdam edilecek personelin tümü

atandıkları işyerinde en az dört (4) yıl süre ile görev yapmadan isteğe bağlı yer değişikliği talebinde

bulunamayacak olup adayların tercih yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

YasinE., 4 saat önce

Selam arkadaşlar ben merkezi alımlarda DHMİ makine teknisyenliğini tercih edeceğim ancak çakılı memurluk olduğu söyleniyor. birde normal DHMİ personellerinden maaşı daha azmış. Bu konuların doğruluğu nedir acaba. DHMİ teknisyen maaşını bilen biride yazarsa sevinirim.

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