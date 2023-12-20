KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


20 Aralık 2023 17:14
kpss tercih
yapacağım ama şoförlük d ehliyet yok atandıktan sonra alınabilir mi

abcd.abcd
Aday Memur
20 Aralık 2023 17:33

3. DİĞER HUSUSLAR Adayların tercihlerini yaparken aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir:


abcd.abcd
Aday Memur
20 Aralık 2023 17:35

3. DİĞER HUSUSLAR

Adayların tercihlerini yaparken aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir:

3.1. Adayların, diploma veya geçici mezuniyet belgelerine tercihlerin ÖSYM?ye internetle gönderildiği

gün itibarıyla sahip olmaları; tercih edecekleri kadro ve pozisyonların karşısındaki başvuru şartları arasında

yer alan; özel güvenlik görevlisi kimlik kartı, sürücü belgesi,

abcd.abcd, 53 dk. önce

3. DİĞER HUSUSLAR Adayların tercihlerini yaparken aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir:

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