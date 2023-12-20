eş durumu tayini evrak yenileme

İyi günler kadrolu hemşireyim geçen yıl aralık ayında özel sektör eş durumu tayini yapmıştım temmuz ayında da ücretsiz izine ayrıldım normalde 5 yıl boyunca her yıl belge vermek gerekiyormuş ama benden evrak istemediler ücretsiz izinde olduğum için mi acaba bir bilgisi olan var mı

İyi günler kadrolu hemşireyim geçen yıl aralık ayında özel sektör eş durumu tayini yapmıştım temmuz ayında da ücretsiz izine ayrıldım normalde 5 yıl boyunca her yıl belge vermek gerekiyormuş ama benden evrak istemediler ücretsiz izinde olduğum için mi acaba bir bilgisi olan var mı