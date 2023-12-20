Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Aralık 2023 17:14
eş durumu tayini evrak yenileme
İyi günler kadrolu hemşireyim geçen yıl aralık ayında özel sektör eş durumu tayini yapmıştım temmuz ayında da ücretsiz izine ayrıldım normalde 5 yıl boyunca her yıl belge vermek gerekiyormuş ama benden evrak istemediler ücretsiz izinde olduğum için mi acaba bir bilgisi olan var mı

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