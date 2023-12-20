Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


20 Aralık 2023 18:26
Eş durumu il değiştirme maaş yatmaması

Bilgisi olan meslek büyüklerim yardımcı olabilir misiniz. İstanbuldan 27si gibi ilişik kestim 8 i gibi Van iline başlama yaptım . .15infe maaşım yatmadı . Ne zaman yatar. Okul kredi ödemelerim Gecikti Nasıl bir yol izlyebilirim


Asil0666
Aday Memur
20 Aralık 2023 18:28

Sorduğumda 15 ocakta normal maaşın yatacağını aralık maaşının ise ocağın 30 una doğru yatacağını söylüyorlar. Ben bu durumda çok mağdur oluyorum. Yetişmediğini söylüyorlar ne yapabilirim. Şikayet edebileceğim bir durum vs var mı


kripto1982
Şube Müdürü
20 Aralık 2023 18:35
Devrem 25, 26 sı gibi yatar, bende aynı süreci yasadım, yapacak bir şey yok maalesef

adil
Aday Memur
20 Aralık 2023 18:42
Ek bordro hızla isterse yapabilirler.... Tabi oradaki görevli isterse....

Asil0666
Aday Memur
20 Aralık 2023 18:51

25-26 Aralık gibi yatsa sıkıntı yok idare edilir . Ama bugün bütçe bana aralık maaşımın 15 ocaktaki maaştan sonra 30 ocağa kadar yatacağını söyledi. Zaten eş durumundan 3 aydır iki kira veriyorum ev taşıdım borçlar binmiş.

kripto1982, 2 saat önce
Devrem 25, 26 sı gibi yatar, bende aynı süreci yasadım, yapacak bir şey yok maalesef

Asil0666
Aday Memur
20 Aralık 2023 18:53

Oradaki görevliye durumu insan gibi ifade ettim hiç oralı olmadı. Cimere şikayet etsem sonuç alır mıyım

adil, 1 saat önce
Ek bordro hızla isterse yapabilirler.... Tabi oradaki görevli isterse....
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