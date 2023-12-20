genel atama ile ilgili soru

Selamun aleyküm arkadaşlar, ben 3 yıllık şark ilinde kesintisiz 4 yıl görev yaptım fakat pbsde 1 şark yapılmış olarak gözüküyor. Diğer sorum ise yeni görev yerim olan diğer başka şark ilindeyim ve hazırlık gelmiş bu normal mi? Benimle aynı durumda olan arkadaşlarımın bazısına gelmiş bazısına gelmemiş.

Selamun aleyküm arkadaşlar, ben 3 yıllık şark ilinde kesintisiz 4 yıl görev yaptım fakat pbsde 1 şark yapılmış olarak gözüküyor. Diğer sorum ise yeni görev yerim olan diğer başka şark ilindeyim ve hazırlık gelmiş bu normal mi? Benimle aynı durumda olan arkadaşlarımın bazısına gelmiş bazısına gelmemiş.