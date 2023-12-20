Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


20 Aralık 2023 19:29
genel atama ile ilgili soru
Selamun aleyküm arkadaşlar, ben 3 yıllık şark ilinde kesintisiz 4 yıl görev yaptım fakat pbsde 1 şark yapılmış olarak gözüküyor. Diğer sorum ise yeni görev yerim olan diğer başka şark ilindeyim ve hazırlık gelmiş bu normal mi? Benimle aynı durumda olan arkadaşlarımın bazısına gelmiş bazısına gelmemiş.

ganyotcu11
Aday Memur
20 Aralık 2023 19:31
Yeni görev yerimin hizmet süresi 4 yıl. En kötü 2025 te atamaya tabi olmam gerekmiyor mu?

Nussss
Aday Memur
20 Aralık 2023 19:42
1 yıl fazla yaptığınızı ve 2. şarkı saydırmak için dilekçe yazdınız mı pbs de var 2. bölge muafiyet

Alemdarali
Genel Müdür
20 Aralık 2023 19:54
şarktan şarka gittiysen normal kesintisiz yapmış olursun yoksa devrimin dediği gibi 2 sarktan muaf kapsamına alinmissin
ganyotcu11, 40 dk. önce
Yeni görev yerimin hizmet süresi 4 yıl. En kötü 2025 te atamaya tabi olmam gerekmiyor mu?
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