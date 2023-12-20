Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Aralık 2023 19:44
ünvan değişikliği boş kadro
çalıştığım hastanede geçmek istediğim ünvanda açık var oraya geçebilir miyim hastane içi ?

vhki6640
Aday Memur
20 Aralık 2023 19:48
hayır
Toplam 1 mesaj

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