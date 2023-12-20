Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


20 Aralık 2023 19:55
Sözleşmelilerde eş durumundan tayin olur mu ?
Ben bı Üniversitede 4 b sözleşmeli personelim eşim de aynı şekilde sözleşmeli olarak Adalet bakanlığına atanırsa eş durumundan tayin durumu varmı ? Varsa zaman şartı varmı ? Bilgisi olan hocalarım cevaplarsa sevinirim

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