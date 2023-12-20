KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


20 Aralık 2023 20:23
4001 kacla kapatır

Arkadaşlar merhaba, 4001 kadrosu kac puanla kapatır.?


Farukcuk
Aday Memur
20 Aralık 2023 20:34

85 86

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.2023-2 atama tercihlerinin alınması(Merkezi Atama) 76.74 ticaret bakanlığı?Tarım orman bakanlıgı büro personeli hangi bölümden alacak acaba ?2024 kpssKültür Turizm 235 Kişilik Alım3+1 yıl sözleşmeli olayı nedir ?Ticaret bakanlığıSu Ürünleri Mühendisleri Platformu

Sözlük

mutluluk denince akla hemen onun adı gelir 3 hidayet tılı 2 mandal 1 sözleşme 1 Aşk gerçekten var mı 2 komşudan onluk istemek 1 tarihi eserlerin korunması 2 tff'nin alenen galatasaray'ı kollaması 7 İçki Kokmak 11 çin 2

Son Haberler

Gara, Hakurk ve Kandil'de bölücü terör örgütü tarafından kullanılan 14 hedef vurulduBakan Şimşek: Enflasyonu kalıcı olarak düşüreceğiz6 Şubat depremlerinin ardından askerlerin Adıyaman'a geldiği görüntüler ortaya çıktıErdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefonda görüştüİYİ Partiden yerel seçim adaylıklarına ilişkin açıklama

Editörün Seçimi

2023 Aralık Ayı EnflasyonuAralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir mi