Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


20 Aralık 2023 20:40
disiplin soruşturması kaç ay sürer
yaşadığım adlı bir olaydan kaynaklı denetim yedim, aradan 8 ay geçmesine rağmen herhangi bir savunmam alınmadı, sürecin bu kadar uzaması normal mi? kurum meb.

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