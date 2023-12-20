disiplin soruşturması kaç ay sürer

yaşadığım adlı bir olaydan kaynaklı denetim yedim, aradan 8 ay geçmesine rağmen herhangi bir savunmam alınmadı, sürecin bu kadar uzaması normal mi? kurum meb.

yaşadığım adlı bir olaydan kaynaklı denetim yedim, aradan 8 ay geçmesine rağmen herhangi bir savunmam alınmadı, sürecin bu kadar uzaması normal mi? kurum meb.