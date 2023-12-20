Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


20 Aralık 2023 20:48
Zabıta memuru ünvan değişikliği

Merhabalar istanbulda bir belediyede zabıta memuru olarak görev yapmaktayım kadro derecem 8/3 ü, makine mühendisliği diplomam mevcut, kurum içerisinde ünvan değişikliği istiyorum süreç nasıl işliyor biraz bilgi verebilirmisiniz

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