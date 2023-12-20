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Editörler : Lanet


20 Aralık 2023 20:51
Yazarım Çizerim

Yazarım Çizerim

Yazarım çizerim enine boyuna

Vur beline diline keyfine zevke

Vur da zikri Allah de hemde zevkine

Sevdiğinin almetini vur Allah de

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Gavs-ı Saki?dir verir virdi kalbine

Durma sende Allah Allah de Allah de

Beşbindir zikrim rakamı bana vermişti

Vurdum da zikri dil damakta zevkine

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Kapalı gözlerim kalbim Allah ile

Muradımdır Allah hoşnut olsun diye

İlahe ente maksudi ve rıdake

Matlubi dedim ve de vurdum zevklice

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Tariki nakşi virdi gizli gizlidir

Tövbe daveti Sünnettir Mübarektir

Meczup Barış

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