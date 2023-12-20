Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Aralık 2023 20:57
Kurumlar arası geçiş

Üniversite Hastanesi nde 3 yıldan fazladır hemşire olarak çalışmaktayım. Bu sürenin yaklaşık 9 ayı kadrolu hemşire olarak çalışmaktayım. Bu süreçte okul öncesi öğretmenliği lisans mezunu oldum. Acaba üniversite hastanesinden MEB'e kurumlar arası geçiş hakkında bilgisi olan var mı?


crabnet355
Müsteşar
20 Aralık 2023 20:58
Kurumlar arası geçiş kalktı.Kpss artı mülakata girmeniz gerekli
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