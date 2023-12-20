KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


20 Aralık 2023 21:09
Cevre ve Sehircilik vs Ticaret Bakanlığı

merhaba arkadaslar.

siyaset bilimi ve kamu yonetimi mezunuyum. cevre ve sehırcılık bakanlığı ankara merkez teşkılatı sozlesmelı buro personelı alım ilanına başvurmuştum ve gerçekleşti fakat süreç devam ediyor. aynı zamanda da ticaret bakanlığı merkez teşkılatı memur alımına başvurmayı dusunuyorum.

bu konularda nerdeyse hiç bilgim yok ve yardımcı olacak birileri de yok. sizce cevre ve sehırcılık bakanlıgı büro personelliği mi yoksa ticaret bakanlıgı merkezı alım ankara memuriyet mi.

kafama takılanlar genel olarak şöyle:

*calısırken aynı zamanda da kpss a grubuna(uzmanlık, mufettıslık vs) hazırlanmayı dusunuyorum. bu yuzden iş yükünün daha az olduğu ve daha az yıpratıcı olması onemlı.

*ikinci unıversıte olarak hukuk okuyorum ve 3. sınıftayım. bir yıl içerisinde vizeler ve finaller olmak uzere 2 kez sınavlara gıtmem gerekıyor, her sınav dönemi takribi 15 gün. bu bakımdan gidişlerde, izin ve rapor alma konusunda daha az sıkıntı yaşayacağım yer olması onemlı.

*uzmanlık vs olmazsa hukuku bitirdikten sonra avukat olarak bulunacagım kurumda geçiş yapmayı dusunuyorum. unvan değişikliği sınavı ile mı oluyor pek bilmiyorum ama geçiş yapmanın kolay oldugu bir yer olması onemli.

*maaş konusu pek onemlı degil fakat sosyal haklarının olması onemli. lojman, yeme içme barınma gibi olanakların iyi olması onemli.

*uzmanlık sınavını kazandıgımda geçiş için zorluk cıkarmayacak olması onemli.

*ankara olması oncelıgım. duruma gore ticaret bakanlıgı ıcın adana, osmaniye, kayseri gibi merkez teskılatları ıcın de başvurabilirim.

bekarım ve cinsiyetim erkek, eş durumu ve aile gibi dertlerim yok.

kpss p3 puanım: 83,...

buradan veya ozel mesaj yoluyla bilgi verirseniz memnun olurum. biraz uzun oldu ama fikirlerinize ihtiyacım var. tesekkurler.


Aslıselen1616
20 Aralık 2023 21:41

şimdi kardeş zaten kazanmışsın yerleşmişsin bari bunu da başkalarına bırak da başkaları nasiplensin.


Sbfankara
Aday Memur
20 Aralık 2023 21:50

yok kardeş, hepsini ben alacağım !!

Aslıselen1616, 11 dk. önce

şimdi kardeş zaten kazanmışsın yerleşmişsin bari bunu da başkalarına bırak da başkaları nasiplensin.

Toplam 2 mesaj

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