Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


20 Aralık 2023 21:10
Zamansız gelen hazırlık

Arkadaşlar Ş. Urfadan ikinci şarkım bitince deprem nedeniyle dilekçe ile 2. Şarka Osmaniyeye geldim daha 3 ay oldu birinci bölgeye dönüş hazırlığı geldi bir yanlışlık var ama nasıl çözeriz ipka dilekçesi istiyorlar

Normalde buranın görev süresi 5 yıl ikinci şark olduğu için 3 yıl sonra gelmesi gerekiyordu

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