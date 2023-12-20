tekrar atanmak mümkün mü

Kadroludan kadroluya geçişlerde istifa harici bir geçiş yapılacaksa muvafakat esastır. Ya atanmadan en az 6 ay önce istifa edip öyle atanacaksınız ya da muvafakat ile geçiş yapacaksınız.

Kadroludan kadroluya geçişlerde istifa harici bir geçiş yapılacaksa muvafakat esastır. Ya atanmadan en az 6 ay önce istifa edip öyle atanacaksınız ya da muvafakat ile geçiş yapacaksınız.