Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


20 Aralık 2023 21:57
tekrar atanmak mümkün mü

herkese iyi günler şuan bir üniversitede kadrolu memur gih olarak çalışıyorum asaletimi falan aldım ama tekrar kpssye girip şuanki atama ile th tekniker bir kadroya atansam teknik bölüm mezunu olarak ikiside kadrolu olduğu için 6 ay beklemek zorunda mıyım yoksa muvafakatla uğraşmadan direk geçiş hakkım var mı cevap arıyorum


cevherdudayev1
Daire Başkanı
20 Aralık 2023 22:20

6 ay beklemene gerek yok istifa etmene de gerek yok


hsnd
Başbakan Müsteşarı
20 Aralık 2023 23:25
Kadroludan kadroluya geçişlerde istifa harici bir geçiş yapılacaksa muvafakat esastır. Ya atanmadan en az 6 ay önce istifa edip öyle atanacaksınız ya da muvafakat ile geçiş yapacaksınız.
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