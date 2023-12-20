Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


20 Aralık 2023 22:09
İstifa

İstifa etmek istiyorum istifa edenlerden fikir alabilirmiyim


Ferhatsrn
Aday Memur
20 Aralık 2023 22:22
bir dakika düşünme hayatında alıp alabileceğin en kral davranış olur !
Toplam 1 mesaj

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