Alım yapan kurumlar hk.

Arkadaşlar konuyla alakalı bilgisi olan, bilgi almak istediğim kurumlarda çalışmış veya çalışan kimseler cevap verirse sevinirim.

1) Üniversitelerin mühendis olarak daha rahat kurumlar diye duydum ancak çakılı kadro olduğundan tercih etmek konusunda çekinik davranıyoruz. Nakil nasıl oluyor, eş durumu gibi durumlarda nasıl bir yol izleniyor? Ayrıca üniversitelerde çoğu kurumda olan giyim yardımı oluyor mu?

2)ETİ Maden, Türkiye Şeker Fabrikaları, TİGEM gibi KİTLER için lojman, ek ödemeler, tayin hakkı, iş yoğunluğu, cumartesi pazar konusunda bilgi verebilecek var mı?

3)Belediyeler de üniversiteler gibi çakılı diye biliyorum. Burada da nakil yapılabiliyor mu? Belediyelerde mühendisler için genel bilgiler verebilecek var mı?

4) Üniversite olsun, belediye olsun KİT olsun lojman vb kalacak durumları nasıldır?

5)Gelir İdaresi Başkanlığında mühendisler ne iş yapar? Tayin hakkı var mıdır, nasıl bir kurumdur?

6)Üniversite, belediye ve KİT karşılaştırıldığında hangisi en doğru tercih olur? (Örneğin KİT şehirden uzakta olması, vardiya sistemi, nöbeti olsun olumsuz yanı ama maaş anlamında, ek ödenek ve lojman olarak olumlu yerde duruyor. Belediyeler (duyduğum kadarıyla) sds denen ek ödenekle maaşı üniversitelere göre daha iyi ama rant dönebileceğinden ve de çakılı olması hasebiyle olumsuz duruyor. Üniversiteler yine çakılı olması ve ek ödeneğinin olmaması (arazi hariç) olumsuz fakat rahatlık anlamında olumlu duruyor gibi)