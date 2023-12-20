Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


20 Aralık 2023 23:11
Sağlık bakanlığı hemşirelikten başka bakanlığa geçiş oluyormu

Sağlık bakanlığında lisans mez hemşire olarak görev yapmaktayım. Düz memur olarak herhangi bir bakanlıkta çalışma şansıma varmı ne yapmam gerekiyor? Yeniden kpss sınavına girip düz memurluk alımlarına tercihmi yapmak tek yol bilenler yazarsa sevinirim teşekkürler.

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