KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


20 Aralık 2023 23:28
2023/2 Avukat alımı
Merhaba arkadaşlar. Avukat kadrosu için başvuracak meslektaşlarım kaç puanla başvuracağını yazabilir mi? Sizce en son kaç puanı görür?

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