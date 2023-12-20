KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : **sude**


20 Aralık 2023 23:54
DHMİ ELEKTRONİK TEKNİKERİ İSTENEN YABANCI DİL SEVİYESİ

dhmi elektronik yabancı dil sertifikası b1 mi oluyor b2 düzeyi mi? Orta düzey deniyor da kılavuzda. bilen varsa aydınlatabilir mi?

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