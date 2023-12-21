Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


21 Aralık 2023 00:12
Kadrolu eş tayini
Selamün Aleyküm. Eşim kadrolu sağlık memuru. Eşimin yanına tayin dilekçesi verdim red geldi.(Atanabilir olması sebebi ile) bunun yolu yokmu tecrübeli abilerim seflerim bı yol gösterin bana. Eşim ailevi durumlarından ötürü gelemiyor. Bunaldim iyice 2 yıl oldu bana bir yol gösterin ne gibi bir mazeret gösterebilirim, dayanacak gucumde kalmadi

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