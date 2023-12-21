Kadrolu eş tayini

Selamün Aleyküm. Eşim kadrolu sağlık memuru. Eşimin yanına tayin dilekçesi verdim red geldi.(Atanabilir olması sebebi ile) bunun yolu yokmu tecrübeli abilerim seflerim bı yol gösterin bana. Eşim ailevi durumlarından ötürü gelemiyor. Bunaldim iyice 2 yıl oldu bana bir yol gösterin ne gibi bir mazeret gösterebilirim, dayanacak gucumde kalmadi

Selamün Aleyküm. Eşim kadrolu sağlık memuru. Eşimin yanına tayin dilekçesi verdim red geldi.(Atanabilir olması sebebi ile) bunun yolu yokmu tecrübeli abilerim seflerim bı yol gösterin bana. Eşim ailevi durumlarından ötürü gelemiyor. Bunaldim iyice 2 yıl oldu bana bir yol gösterin ne gibi bir mazeret gösterebilirim, dayanacak gucumde kalmadi