Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


21 Aralık 2023 00:13
Yazı İşleri Müdürlüğü / Mülakat

2023 GYS Yazı İşleri Müdürlüğü mülakatına girenler/girecekler;

-Mülakat sürecinde yaşananlar

-Mülakat soruları

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