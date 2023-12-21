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Editörler : enginkrtpalex 10


21 Aralık 2023 01:07
Süper Lig Tahmin Yarışması 18. Hafta

Maç Başlangıcı: 23 Aralık 2023 Saat: 13:30

Sivas-İstanbul

Karagümrük-Gaziantep

Trabzon-Başakşehir

Konya-Kayseri

Adana demir-Antalya

Fenerbahçe-Galatasaray

Kasımpaşa-Rize

Alanya-Samsun

Pendik-Ankaragücü

Hatay-Beşiktaş

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