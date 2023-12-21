Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Aralık 2023 01:32
Eş durumu hakkında?

2024 haziranda tayin hakkım olacak farz edelim tayinim çıktı 2 ay sonra eş durumu yapıp yine yer değiştirebiliyor muyum? Nişanlım asker ve haziranda onunda tayini çıkacak muhtemelen ama ben her türlü gitmek istiyorum olduğum yerden o yüzden haziranda bende tercih yapıp çıkınca gitsem sonra onun yanına eş durumuyla yine gidebiliyor muyum?

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