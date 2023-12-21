KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


21 Aralık 2023 01:37
Kolum kırıldı platin(vida) takıldı?

Kolum dirsekten 3 yerden kırıldı platin(vida) takıldı artık polis, jandarma, asker gibi şeylere başvura bilir miyim yoksa sağlıktan geçmem imkansız mı yaşım 24.

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