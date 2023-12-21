Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


21 Aralık 2023 01:46
Askerliğimi tecil ettirme

Kolum dirsekten 3 yerden kırıldı ameliyat oldum platin ve vida takıldı hareket kısıklığı var tecilimin bitmesine 7 ay var kolum eskisi gibi olurmu bilmiyorum ama doktorun dediğine göre en az 1 yıl zaman istiyormuş tamamen iyleşmesi fizik tedavi filan tecilim bittiğinde ne yapmalıyım?

Çok Yazılan Konular

Ek zamJandarma Sözleşmeli Astsubaylıktan Memurluğa geçişJandarma ve Sahil güvenlik personel temini

Sözlük

her şey güzel olacak 4 hidayet tılı 2 şu an çalan şarkı 1 anlatım bozukluğu 1 banyo yapmak yerine sürekli parfüm sıkmak 5 mandalina tezgahındaki bukalemun 4 arnavut ciğeri 2 elma 2 komşudan onluk istemek 1 Aşk gerçekten var mı 4

Son Haberler

Mühendis ünvanından mı Peyzaj Mimarı ünvanından mı emeklilik avantajlıdır?Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi Yayımlandı3 Ay Ertelemeli 100.000 TL Fırsatı!21 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıklarıÇankırı'da babasını öldürüp sobada yaktığı iddia edilen zanlı yakalandı

Editörün Seçimi

2023 Aralık Ayı EnflasyonuAralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir mi