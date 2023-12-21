Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


21 Aralık 2023 07:03
Ne yaparlarsa BRANŞ-SINIF Öğretmenlerinden memnun kalabiliriz ?

- Bence hazırlıklarını o gün değil haftalar öncesinden planlamalılar.

- Ders düzenin sağlama konusunda mutlaka denetlenmeliler.

- Alan bilgisi testine tabi tutulmalılar.


ogenrımerkezli19
Memur
21 Aralık 2023 07:49

Nöbet görevleri kesinlikle idare ve amir tarafından kontrol edilmeli, nöbet esnasında dedikoduya dalıp çocukların tenefüsteki zorbalıklarını görmezden gelmemeliler.

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