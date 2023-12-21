Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


21 Aralık 2023 08:22
8. yargı paketi ve İnfaz Koruma Memurları.

Arkadaşlar 8. Yargı paketi çalışmaları var ancak İnfaz ve Koruma Memurlarının özlük haklarının iyileştirilmesi ile ilgili bir madde yok. Bu konuda da gündem oluşturulmadı bir türlü. Memurlar.net te ne hikmetse bu konuyu dile getirmedi. Memurlar.net e de biraz baskı kurulması gerekiyor haber yapmaları açısından. 7. yargı paketinde verilmeyen hakkımız istemekte geç kalmamalıyız.


memuraday-y
Şef
21 Aralık 2023 08:56

E sadece ikm mi var bu bakanlıkta?


anten10
Aday Memur
21 Aralık 2023 09:50

7. yargı paketinde kazık atmasaydınız şimdi sizin için uğraşıyor olacaktık.

memuraday-y, 1 saat önce

E sadece ikm mi var bu bakanlıkta?

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