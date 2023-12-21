KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


21 Aralık 2023 08:38
SÜRVEYAN Nedir? Ne iş Yapar?

Merhaba arkadaşlar ,

Sürveyan kadrosuyla alakalı bilgisi olan var mı ? Ne iş yapar ? Görev yeri neresidir? Tavsiye edilir mi ? Maaşları diğer memur kadrolarıyla aynı mıdır? Sürveyan olarak atanmış şuan çalışan varsa bilgi almak isterim.

Teşekkürler.

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