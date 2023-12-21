Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


21 Aralık 2023 08:38
4b olarak çalışan biri merkezi atamada KİT lere başvuramıyor mu? bilgisi olan varsa beni aydınlatırs

4b çalışan sözleşmeli olduğu için KİT lerde merkezi alımlarda sözleşmeli aldığı için. sözleşmeli(4B) çalışan merkezi atamada KİT lere atansa bile gidemiyor diye bir şey duydum doğru mu? bir bilgisi olan var mı?


hsnd
Başbakan Müsteşarı
21 Aralık 2023 08:57

4/B sözleşmeli denilen olay 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesidir. Bu kanun ve maddeye göre personel çalıştırılır. KİT'ler ise 399 sayılı KHK'ya göre sözleşmeli personel çalıştırır yani 657 4/B'den farklıdır. İkisi de sözleşmeli olarak personel çalıştırsalar da statü açısından aralarında fark vardır. Bu nedenle son yapılan düzenlemelerde herhangi bir değişiklik yapılmadıysa 4/B sözleşmeliden KİT sözleşmeliye geçiş yapılabilmektedir.

"Bir şey duydum doğru mu?"dan kastınız nereden kimden duydunuz size neye hangi mevzuata göre gidemeyeceğinizi söyledi? Bunların cevabı varsa daha netleşir

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