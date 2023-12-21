4b olarak çalışan biri merkezi atamada KİT lere başvuramıyor mu? bilgisi olan varsa beni aydınlatırs

4/B sözleşmeli denilen olay 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesidir. Bu kanun ve maddeye göre personel çalıştırılır. KİT'ler ise 399 sayılı KHK'ya göre sözleşmeli personel çalıştırır yani 657 4/B'den farklıdır. İkisi de sözleşmeli olarak personel çalıştırsalar da statü açısından aralarında fark vardır. Bu nedenle son yapılan düzenlemelerde herhangi bir değişiklik yapılmadıysa 4/B sözleşmeliden KİT sözleşmeliye geçiş yapılabilmektedir.

"Bir şey duydum doğru mu?"dan kastınız nereden kimden duydunuz size neye hangi mevzuata göre gidemeyeceğinizi söyledi? Bunların cevabı varsa daha netleşir