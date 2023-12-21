KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


21 Aralık 2023 08:56
kultur ve turizm bakanligi hk.

kültür ve turi̇zm bakanligi sözlü mülakatini asi̇l olarak kazandim . elektri̇k elektroni̇k mühendi̇si̇yi̇m. 9 ocak'a kadar evrak tesli̇m etmem gerek. evrak tesli̇mi̇ sonrasi tahmi̇ni̇ kaç günde i̇şe başlarim ?

şuanda i̇nfaz koruma memuruyum tebli̇gat gelene kadar burada çalişmak i̇sti̇yorum bi̇r sakincasi var mi ? veya ne zaman sözleşmeyi̇ feshetmeli̇yi̇m şuanki̇ bulundugum kurumdan ?

kurumu arayip bi̇lgi̇ alabi̇len var mi ?

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