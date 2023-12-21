KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


21 Aralık 2023 09:12
dhmi aim memurluğu

merhabalar hocalarım sizce puanı kaça kadar düşer ?


buffalosoldier
Şef
21 Aralık 2023 09:32

93 puanla yazdım ama umudum yok. 95lere takılır düşmez


Kpsbirincisi
Daire Başkanı
21 Aralık 2023 09:59

Minimum 94.5 lara düşer diye tahmin ediyorum

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