Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


21 Aralık 2023 09:20
Geçici görevdeyken başka kuruma geçici görevlendirme

Arkadaşlar merhaba ikm olarak sağlık mazereti ile başka ilde kampüs cezaevinin birine görevlendirildim. Mesleğimden dolayı kampüs cezaevinden başka bir cezaevi beni istiyor müdürler aralarında anlaştı fakat geçici görev olduğum için komisyon biz yapamayız demiş beni almak isteyen kurum genel müdürlük ile görüşecek. bu tarz durumla karşılaşan oldumu geçici görevde ki bir personeli genel müdürlük müdür isteği üzerine başka kuruma geçirebilir mi ?


E.Kayı Han
Editor
21 Aralık 2023 09:51

Genel müdürlük yapar istediğini yapar. Adı üstünde genel müdürlük.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Zabıt katibiyim, mübaşir olmak istiyorumAdalet Çalışanları Birlik Olma VaktiGeçeyim mi sağlık bakanlığına kararsızımCTE GYS ve UDS Ne zaman açıklanacak?MaaşCTE Personeli GYS Sonuçlarını Bekliyor. (Ana Sayfadaki Haber)8. yargı paketi ve İnfaz Koruma Memurları.Geçici görevdeyken başka kuruma geçici görevlendirmePromosyon güncellemesi hk.aile birliği tayini

Sözlük

zaman ve zemin meselesi 2 her şey güzel olacak 4 kürek balığı 1 ekşisözlük 3 çin 2 Halka Arz 1 mutlu musunuz 4 tarihi eserlerin korunması 2 elma 1 çayını geciktiren karısının kafasını kılıçla kesen adam 1

Son Haberler

Motorine zam bekleniyorBorsa güne düşüşle başladıDSÖ'den Covid-19 JN.1 varyantı için 'dikkate alınması gerek' uyarısıYSK, seçim günü uygulanacak yasakları belirlediFETÖ firarisi eski Yargıtay hakimi İzmir'de yakalandı

Editörün Seçimi

2023 Aralık Ayı EnflasyonuAralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir mi