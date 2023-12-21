Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Aralık 2023 09:35
becayiş hakkında

kadrolu hemşire becayiş için örneğin 1. bölge 5 grubunda 6. bölge A grubuyla becayiş yapabilir mi?? ya da becayiş için aynı hizmet bölgesi mi olması gerekiyor?

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