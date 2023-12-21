KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


21 Aralık 2023 10:00
TCDD HAT BAKIM ONARIM MEMURU
arkadaşlar memur adıyla hat bakım onarım memuru alınıyor ne iş yapar maaşları nasıldır bilgisi olan varsa paylaşabilirmi

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