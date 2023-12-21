Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


21 Aralık 2023 10:03
2023/2 dhmi teknisyen ataması
atama ve kurumla alakalı bilgi paylaşımı

Çok Yazılan Konular

PTT'de ki 399'a tabi olanlar da havuz istiyorDHMİ maaşTCDD özelleştiriliyor mu?Türksat personel alımı 2023 (Eylül ayı ilanlarına başvuru)DHMİ' den BOTAŞ 'a geçişKİTDSİ 2024 Giyim YardımıTürk şeker fabrikası A.Ş.Şeker fabrikası hakkında bilgiDHMİ becayiş talepleri

Sözlük

zaman ve zemin meselesi 2 her şey güzel olacak 4 kürek balığı 1 ekşisözlük 3 çin 2 Halka Arz 1 mutlu musunuz 4 tarihi eserlerin korunması 2 elma 1 çayını geciktiren karısının kafasını kılıçla kesen adam 1

Son Haberler

Motorine zam bekleniyorBorsa güne düşüşle başladıDSÖ'den Covid-19 JN.1 varyantı için 'dikkate alınması gerek' uyarısıYSK, seçim günü uygulanacak yasakları belirlediFETÖ firarisi eski Yargıtay hakimi İzmir'de yakalandı

Editörün Seçimi

2023 Aralık Ayı EnflasyonuAralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir mi