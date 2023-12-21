KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


21 Aralık 2023 10:10
KPSS Merkezi Atama Bilgisayar İşletmenliği Hk.

Merhaba, üniversitede bilgisayar dersi aldığımızı transkript ile belgelememiz yeterli oluyor mu yoksa illa bu sertifikaya sahip mi olunması gerekiyor 6225 kodu gereken ilanlarda?

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