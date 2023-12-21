Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Aralık 2023 10:56
morg saglik memur riskli nobet ucreti alir mi?

Bilenler yeşillendirsin. Bununla ilgili bilgi-belgeye ulaşamadım


Maas Fakiri
Memur
21 Aralık 2023 10:57

morgta çalışan sağlık memuru diyelim


murat_29
Daire Başkanı
21 Aralık 2023 13:03

en risksiz birim orası zaten ölmüş insanlar acilde ki gibi dayak yeme ihtimalin yok

Toplam 2 mesaj

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