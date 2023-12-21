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Editörler : Lanet


21 Aralık 2023 11:18
selamlar herkese

Oyun için laptop almak istiyorum oyunlarda donma kasma yaşamayacağım yuksek fps ler alacagım bir model onerısı istiyorum??


Remzi Bıyıksız
21 Aralık 2023 11:46

Üstad excalıbur g911 öneririm sana, bende yeni aldım bir haftadır kullanıyorum çok başarılı gayet akıcı oyunlarda herhangi bir donma söz konusu bile değil sadece kendinde soğutma sisteminin olması bile çok iyi kesinlikle tavsiye ederim

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