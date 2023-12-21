Osmaniyedeki Soruşturmalarda yapılan yanlışların Ortaya Çıkması.

Merhabalar.

Daha öncede belirttiğim üzere Osmaniye de içerisinde bulunduğum 3 soruşturmanın da taraflı yürütüldüğünü burada açıklamıştım. Konular hakkında yine soruşturma geçirdim. Hakkımı aradığım için bakanlığımızın teftiş kurulu bana yine ceza verdi. O konuyu da yargıya taşıdım. Daha önce verilen 2 ceza İdari Mahkemece iptal edildi. Bir yolsuzluk olayı da araştırılmadan kapatıldı. Bu konular hakkında Bakanlığımız teftiş kurulu bana şikayet üzerine soruşturma açtı. Soruşturma neticesinde alınan ifadelerde bana haksız cezalar veren İl Müdüründen de ifade almışlar. Müdür bu haksız cezalara konu olan soruşturmalar ile alakalı "Daha önce muhakkiklik eğitimi almadım. Tecrubem yoktu. Yanlış yapmışsam bilerek yapmadım." tarzında ifadeler vermiş. Yani anladığım kadarıyla evet yanlış yaptım ama bilgisizlikten ve tecrubesizlikten diyor. Lakin soruşturmalar devam ederken ben 7 defa Muhakkik değiştirin diye dilekçe sunmuşum. Hatta Bu il Müdürü bu durumu da ifadelerinde söylemektedir.

Ben bu haksızlıklarla alakalı bir sürü dilekçe vermeme rağmen Dilekçelerimde ve CİMER müracaatlarımda "Üst amire tehditvari ve hakarete varan ifadeler kullanmaktan 1 yıl süre ile derece kademe durdurma cezası" ile cezalandırıldım. Bilindiği gibi CİMER üzerinden hakaret olarak algılanan kelimeler filtrelenmiştir ve yazılması mümkün değildir. Tehdit olarak ifadelerin ne olduğu bile ortaya konulamamıştır. Sorum şudur.

1-Haksız cezalara sebep olan İl Müdürünün " Daha önce muhakkiklik eğitimi almadım. Tecrubem yoktu. Yanlış yapmışsam bilerek yapmadım." tarzındaki cümleleri bir suç oluşturur mu? Çünkü verdiği kararlarla yolsuzluk kapatılmış. Tarafıma almamamam gereken 2 suç isnat edilmiştir. Bunlar bariz hatalar ile (Aslında kasıtlıdır) yapılmıştır.

2- Teftiş kurulu burdaki hataları açık ve net biçimde araştırması gerekmez mi? Yanı bu soruşturmaların yanlışlıkla mı yoksa bilmeden mi olduğunu net biçimde ortaya koyması gerekmez mı? Bu tecrubem yoktu bilerek yanlış yapmadım gibi bir savunma nasıl geçerli olabilir? Bu savunmalar ile kimseye ceza verilemez o zaman.

Düşüncelerinizi merak etmekteyim. Bu arada bunları da isim isim yakın zamanda ifşa edeceğim.