Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


21 Aralık 2023 11:29
Norm kadro fazlası idarecileri kim kolluyor

Norm kadro fazlası öğretmenler tutulmuyor.tayin işte deniliyor.reisen atamaları yapılıyor

Norm fazla idareciler ise yerinde tutuluyor.duyuruya çıkılarak yer değişikliği yapılmalı istemiyenler reisen atanmali

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