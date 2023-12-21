KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


21 Aralık 2023 11:38
Merkezi atama en önemli soru ?

Arkadaşlar örneğin merkezi atamadan düz memur olarak atandık. 2024 kpssye girdik ve diyelim sağlık bakanlığı alım yapacak ve bizde atanabiliyoruz puanımız yetiyor.

Kadroludan öğrenim yoluyla kazanılan mezuniyet ile sözleşmeli alıma başvurabiliyor muyuz ?

Yoksa hiçbir şekilde başvuru yapamıyor muyuz ?


hsnd
Başbakan Müsteşarı
21 Aralık 2023 11:50

Kadroludan sözleşmeli bir pozisyona öğrenim yoluyla olmasa bile hatta alt bir unvan olsa bile başvurabilirsiniz. Çünkü sözleşmeli kadrolar memur statüsünde değil sözleşmeli personel statüsündedir. Aynı durum tam tersi için de geçerlidir. Ancak kadrolu-kadrolu sözleşmeli-sözleşmeli gibi aynı statü arası geçişlerde bazı sorunlar olabiliyor. Farklı statüler arasında genel olarak geçiş yapılabilmektedir.

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