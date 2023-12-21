Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


21 Aralık 2023 11:57
Valilik ve Kaymakamlıklarda kılık kıyafet ve saç sakal esnekliği varmı.

selam valilik veya kaymakamlık bünyesinde teknik hizmetler sınıfında tekniker mühendis olarak görev yapan arkadaşlar kılık kıyafet saç ve sakal esnekliği varmı cevap verebilirseniz sevinirim birde oğle yemeği çıkıyormu teknık personelim belediyeden Valilik yada kaymakamlık bunyesıne geçiş yapmayı dusunuyorum artıları eksileri nedır çalışma kosulları nasıldır yardımcı olursanız sevınırım tesekkur ederı.

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