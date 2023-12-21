Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


21 Aralık 2023 12:01
Eş tayini
Merhaba ben 1 yıldan fazla oldu atanalım. Şuan kadrolu yum. Evleneceğim kişi antalyada yaşıyor. Bende 2 ay sonra evlenip temmuz ayında Eş tayiniyle antalyaya geçmek istiyorum. Çıkma ihtimali var mıdır. Eşim özel sektörde çalışıyor 1 yıldan fazla. Yardımcı olursanız çok sevinirim.

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