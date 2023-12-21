Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Aralık 2023 12:36
Kpss ile yeniden atamada kadro derece sorunu

Şuan kadrolu memurum kadrom 5 maaş derecem 3/3 .sorum şu ÖSYM atamasıyla tercih edeceğim kadronun karşısında derecesi 9 yazıyor.9.dereceli kadroyu tercih etsem atamada sorun olur mu??

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