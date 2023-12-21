Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


21 Aralık 2023 12:39
Engelli çocuğu olan memur annenin rehabilitasyon izni

Merabalar, down sendromlu bebeğim var ve rehabilitasyon merkezindeki gidiyor. Günlük eğitim saatlerinde izinli olabileceğim konusunda devlet memurları kanununda bir madde var mıdır? Yada böyle durumda olan anneler eğitime getir götür için izin alabiliyor musunuz

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