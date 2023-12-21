KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


21 Aralık 2023 13:18
3001 için kaç puanla tercih edeceksiniz
MERKEZİ ATAMA TERCİH

Normalbiri123
Aday Memur
21 Aralık 2023 15:39

Hocam siz kaç puanla tercih vereceksiniz?(85)


Emin GÜNDÜZ
21 Aralık 2023 15:42
91.96 siz ???
Normalbiri123, 27 dk. önce

Hocam siz kaç puanla tercih vereceksiniz?(85)

Toplam 2 mesaj

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