Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Aralık 2023 13:20
2024 ocak tayini tercihleri ne zaman başlar

Neden kılavuz yayınlanmadı sizce


yenı memur
Aday Memur
21 Aralık 2023 14:55

aralığın son hatası hatta son 5 gününde açıklanır geçen sene de böyle olmuştu

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