KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


21 Aralık 2023 13:31
Kpss ile kadrolu memurun tekrar kadrolu atanmasinda kadro derece sorunu

Kadrolu memur 3/3 kadro dereceisindeyken kpss giderek 9.derecekdeki memurluğa geçiş yapsa atamasında skinti olur mu


Eren.6161
Aday Memur
21 Aralık 2023 14:05
Olmaz

Serdar7834
Aday Memur
21 Aralık 2023 14:15

Bilginiz var mı bu konuda kazanılmış hak derecesine göre 3 üstü 3 altı dereceye atanma olayı var ya ondan sordum

Eren.6161, 2 saat önce
Olmaz
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