KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


21 Aralık 2023 13:58
Acil yardim!!

Merhaba arkadaslar bakanliga bagli bir kurumda sozlesmeli muhendis olarak kisa bir sure sonra gorevime baslayacagim ama dunku alimlara baktigimda ailemin yasadigi sehirde uygun bir pozisyon oldugunu gordum cocuklarim oldugu icin orda calismak benim icin buyuk avantaj olacak bu durumda nasil hareket etmem gerektigini bilmiyorum turkiye seker fabrikalari as ye basvuracagim bildigim kadariyla buradaki pozisyon da sozlesmeli ama 399 a tabiler sanirim sizce bakanliga bagli bir kurum mu yoksa seker fabrikasi mi?bir de henuz goreve yeni baslamisken merkeziden alima kabul edilirsem surec nasil ilerler aydinlatirsaniz sevinirim kafam cok karisik

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